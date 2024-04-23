رئيس الاتحاد الأفريقي للطائرة يحضر نهائي البطولة القارية بالأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحضر بشرى حجيج، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، اليوم الثلاثاء، ختام منافسات بطولة إفريقيا التي تقام في ضيافة النادي، ويسدل الستار عليها مساء اليوم.





من المنتظر أن تحضر حجيج عددًا من مباريات اليوم الختامي، أبرزها لقاء النهائي الذي يجمع الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي، ونظيره فريق مولودية بوسالم التونسي، في الثامنة مساء اليوم، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة.

كانت رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، قد وصلت إلى القاهرة خلال الأيام الماضية، وحرص على استقبالها وفد ضم ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للطائرة وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ونهلة سامح نائب مدير البطولة.