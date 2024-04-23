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بالصور..المقاولون العرب يواصل الاستعداد لسموحة تحت قيادة معتمد جمال

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ياسر رشاد - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أول تدريباته تحت قيادة الكابتن معتمد جمال المدير الفني للفريق، في إطار الاستعداد لمواجهة سموحة، الأحد المقبل، في بطولة الممتاز.

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وحرص الكابتن معتمد جمال، على عقد جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة بذل قصارى جهدهم من أجل العودة إلى الطريق الصحيح.

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كما اجتمع الكابتن معتمد جمال، مع الجهاز المعاون له، من أجل وضع خطة استعداد الفريق في المرحلة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني بقيادة الكابتن معتمد جمال، طلعت محرم مدربًا عامًا ومديرًا للتعاقدات وحسن الشامي مدربًا وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى والدكتور أيمن زين طبيبًا للفريق.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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