الاهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة مازيمبي‏ بدوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏مازيمبي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها مساء يوم الجمعة ‏المقبل على استاد القاهرة.‏

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وأدى الفريق تدريباته التي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز ‏الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.‏

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، بجهازه المعاون، لمواصلة التحضير لمباراة العودة أمام بطل ‏الكونغو.‏

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، تدريباتهم ‏تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.‏

وكانت مواجهة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي التي أقيمت في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي.‏

وأدى الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب ‏العودة من الكونغو، للتخلص من حالة الإرهاق بسبب توالي المباريات المحلية والإفريقية.‏