قائد الإسماعيلي 2006 يتحدث عن التتويج بدوري الجمهورية وحلمه

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمود حجازي قائد فريق الإسماعيلي 2006 عن التتويج بلقب بطولة الجمهورية، وجاء نص الحوار كالتالي.

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-انضممت للإسماعيلي من خلال الاختبارات وذلك عام 2013 و جاء اختياري عن طريق أحمد مرعي و عيد فرج و كان هذا هو بداية تأسيس فريق الإسماعيلي مواليد 2006..

-مركزي الأساسي لاعب خط وسط مدافع لكني أجيد أيضا في مركزي صانع الألعاب و الباك رايت ومثلي الأعلى محليا حسني عبد ربه و عالميا دي بروين.

-بطولة دوري الجمهورية هذا العام غالية للغاية فقد تغير علينا أربعة مدربين هم نصر فتحي وعاطف عبد العزيز و طارق جمال وأخيرا علي يحيى ولهم جميعا كل الاحترام والتقدير لكن كابتن علي يحيى له النصيب الأكبر في البطولة فمنذ مجيئه احتوى جميع اللاعبين و عاملنا جميعا كأبنائه و اعطانا الحافز و الدافع للقتال بالمباريات..

-أشكر جميع لاعبي الفريق كانوا على قدر المسئولية و قدموا أفضل ما لديهم فهم يمتلكون إمكانيات فنية رائعة وينتظرهم مستقبل كبير والعلاقة بين جميع اللاعبين أكثر من رائعة وهذا من أسباب الفوز بالدوري.

-أشارك مع فريق 2006 بصفة أساسية و أشارك أيضا في بعض المباريات مع فريقي 2003 و 2005 و انضممت لمنتخب مصر مواليد 2006 بقيادة مؤمن سليمان عام 2022 وسافرت معهم إلى الإمارات في بطولة ودية.

-شاركت في مباراة ودية مع الفريق الأول لكرة القدم أمام الكهرباء و ذلك بناء على طلب من إيهاب جلال المدير الفني للفريق واحلم بالتأكيد في الحصول على فرصة في الفريق الأول لإثبات ذاتي ، لدي ثقة كبيرة بأني سأكون من نجوم الفريق مستقبلا و سأنضم لمنتخب مصر..

-جماهير الإسماعيلي عظيمة و هي السند و الدرع للنادي دائما و اللاعب رقم واحد في المباريات و أحلم بأن تأتي لي الفرصة و أشارك في مباريات وسط حضور جماهيري كبير.

-أشكر محمود جابر مدير قطاع الناشئين و أشرف خضر المدير الفني للقطاع على الدعم و التحفيز المستمر فكانا دائما التحدث معي و تشجيعي على بذل أقصى ما لدي في المباريات..