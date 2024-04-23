قرار مفاجئ من دريمز قبل مواجهة الزمالك في نصف نهائي الكونفيدرالية

أعلن نادي دريمز الغاني عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مباراة الزمالك القادمة في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وأكد نادي دريمز الغاني في بيان رسمي اليوم الثلاثاء على فتح ملعب المباراة بالمجان أمام الجماهير؛ وذلك من أجل تحفيز الفريق للفوز بالمباراة والتأهل للمباراة النهائية.

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وكان نادي الزمالك قد تعادل سلبيًا مع دريمز الغاني من دون أهداف، ضمن مباريات الذهاب لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفوز في مباراة دريمز القادمة أو التعادل بأي نتيجة إيجابية من أجل التأهل للمباراة النهائية من البطولة.

ويسابق الجهاز الطبي لنادي الزمالك الزمن بشأن تجهيز الثلاثي أحمد فتوح وعمر جابر وأحمد سيد زيزو من أجل المشاركة في مباراة دريمز المقبلة.

وغاب الثلاثي فتوح وزيزو وعمر جابر عن مواجهة الذهاب أمام دريمز بسبب الإصابة التي لحقت بهم.

وعلى صعيد بطولة الدوري المصري الممتاز يحتل نادي الزمالك المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة.