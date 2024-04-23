"بسبب مونديال 2025".. 43 مليون جنيه إسترليني قد تنعش خزينة النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يقترب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من الاتفاق على صفقة بث مباريات كأس العالم للأندية 2025، في نسخته الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 ناديا.

وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إلى أن الفيفا يريد 3.2 مليون جنية إسترليني، لكن الرسوم الفعلية قد تكون أقرب إلى 800 ألف جنيه إسترليني، كما ذكرت أن كل نادي يحصل على ما لا يقل عن 43 مليون جنيه إسترليني.

ويحصل الفائز باللقب على 80 مليون جنيه إسترليني إضافية، ويشارك النادي الأهلي في النسخة الجديدة من كأس العالم، ممثلا لمصر باعتباره بطل أفريقيا.

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