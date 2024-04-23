المصري البورسعيدي يهزم فاركو بثنائية في دوري نايل

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي فوزا هاما على نظيره فاركو بهدفين لهدف في المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز .

إقرأ أيضًا..

وسجل ثنائية المصري ميدو جابر ومحمد الشامي في الدقيقتين 4 ، 54 ،فيما جاء هدف فاركو الوحيد عن طريق عمرو موسي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 95.

وبهذه النتيجة ، احتل المصري البورسعيدي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة ، فيما استمر فاركو في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة .

بدأ المصري البورسعيدي المباراة بتشكيل مكون من..

في مركز حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – عمرو موسى – عمرو سعداوي.

في خط الوسط: معتز زدام – محمود حمادة - ميدو جابر – محمد الشامي – جيلاس قناوي.

في خط الهجوم: صلاح محسن.