43 مليون جنيه إسترليني تنتظر الهلال في كأس العالم 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقترب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من التوصل لاتفاق على صفقة جديدة، ربما ترفع المقابل المادي للفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية صيف العام المقبل، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وستكون النسخة المقبلة من مونديال الأندية هي الأولى التي سيتم فيها زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 32 فريقا بدلا من 7 فرق.

ونقلت صحيفة (ذا صن) البريطانية عن صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن اقتراب فيفا من الاتفاق على صفقة ضخمة لبث مباريات البطولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيفا يريد الحصول على ما يقرب من 3.2 ملايين جنيه استرليني لحزمة البث التي يتفاوض عليها، غير أن الرسوم الفعلية قد تصل إلى 800 ألف جنيه استرليني.

وأضافت ذا صن أيضا أن شبكة تليفزيون (آبل تي في) تجري محادثات بشأن شراء الحقوق وربما تجعل البطولة متاحة للمشتركين فقط، وهو ما يعني أن الجماهير قد لا تتمكن من مشاهدة أي مباراة مجانا.

وأنهت الصحيفة تقريرها قائلة «إن هناك الكثير من الأموال للأندية المشاركة في البطولة بنظامها الجديد، حيث من المقرر أن يحصل كل ناد على ما لا يقل عن 43 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أنه ضمن المشاركة في البطولة 24 فريقا حتى الآن من بينها 3 أندية عربية، هي الأهلي المصري والهلال السعودي والوداد البيضاوي المغربي.

أما الأندية الـ21 الأخرى التي حجزت مقاعدها في البطولة فهي: مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين، باريس سان جيرمان الفرنسي، انتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، بورتو وبنفيكا البرتغاليين، ريد بول سالزبورج النمساوي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، مونتيري وكلوب ليون المكسيكيين، سياتل ساوندرز الأمريكي، بالميراس وفلومينينسي وفلامنجو البرازيليين، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

24 فريقا حجزت مقاعدها في مونديال الأندية: