الإصابة تحرم نيوكاسل من ويلوك ومايلي حتى نهاية الموسم

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ويسعى نيوكاسل لاقتناص أحد المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، وذلك خلال مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
ويعاني ويلوك (24 عاما) من إصابة في وتر العرقوب في معظم فترات الموسم بعد عودته من إصابة في أوتار الركبة، بينما يغيب ما يلي (17 عاما) عن الملاعب بسبب مشكلة في أسفل الظهر.
وبينما كان يجهز لاعبيه لمواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، اعترف إيدي هاو، مدرب كريستال بالاس، بأن كلا اللاعبين ربما يكونا قد ظهرا للمرة الأخيرة في الموسم.
وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان ويلوك العودة، قال هاو «لا نعتقد ذلك. لقد توصل الطاقم الطبي وجو لاتفاق يقضي بأن الفترة التي يقوم فيها بتقوية المنطقة المحيطة بوتر العرقوب ستفيده أكثر، لذلك ذهب لرؤية أخصائي، وقالوا (انظر، لديك بضعة خيارات هنا).
وأضاف هاو في تصريحاته، التي نقلتها وكالة (بي أيه ميديا) «كان بإمكانه الاستمرار في اللعب، لكنني أعتقد أن النظرة على المدى الطويل كانت تقول «دعونا نجعله لائقا للموسم المقبل، وهذا ما يعمل الجميع من أجله».
وانضم ويلوك لنيوكاسل قادما من أرسنال خلال صيف عام 2021 بعد فترة إعارة رائعة للغاية، لكنه شارك في 14 مباراة فقط خلال الموسم الحالي.
في المقابل، فقد تم الاستعانة بمايلي في الفريق الأول، في ظل أزمة الإصابات التي عانت منها صفوف الفريق خلال الموسم، حيث خاض عدد من المواجهات الهامة للفريق من بينها أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
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