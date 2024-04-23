حسام يوسف: اللقب الأفريقي دافع لـ الأهلي للفوز بكل البطولات

ياسر رشاد - القاهرة - عبر حسام يوسف لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بالتتويج باللقب الإفريقي، على حساب فريق بوسالم التونسي في النهائي، مساء اليوم، بثلاثة أشواط نظيفة.
وأضاف أن الأهلي قدم مشوارًا مميزًا، خلال البطولة، واستحق التتويج باللقب الغالي.
وأوضح أن جماهير الأهلي كان لها دور مهم ومحوري في التتويج باللقب، مؤكدًا أن الفريق اجتهد كثيرًا منذ بداية الموسم حتى نجح في تحقيق هدفه بالتتويج باللقب.
وأكد أن لاعبي الفريق سيطروا على المباراة منذ الشوط الأول وكانت لهم الأفضلية معظم الوقت، مما ساهم في حسم نتيجة اللقاء لصالحهم والتتويج بلقب البطولة.
واختتم لاعب الفريق أن الأهلي دائمًا يسعى لحصد البطولات والوقوف على منصات التتويج، وأن الفريق هدفه الفوز بكل البطولات في الموسم الجاري، بعد الدفعة القوية عقب الفوز باللقب.