العهد يتوج بطلاً لغرب آسيا ويتأهل لنهائي كأس الإتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق العهد اللبناني بطلاً لمنطقة غرب آسيا بعد تعادله امام مضيفه النهضة العماني بهدفين لكل فريق في مباراة الإياب.

وكان العهد قد فاز في الذهاب بهدف دون رد ليتوج بطلاً للمنطقة ويتأهل لنهائي بطولة كأس الإتحاد الآسيوي.

جاء الشوط الاول سلبياً ونجح فريق العهد في الحفاظ على نظافة شباكه بفضل دفاعة القوي والمكتكتل أمام هجمات النهضة.

وفي الشوط الثاني بدأ فريق النهضة العماني بالتسجيل عن طريق عمر المالكي في الدقيقة 53.

نجح فريق العهد في قلب الطاولة في الدقائق العشر الأخيرة بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين 82 و 87 عن طريق المهاجم لي آروين.

وفي الدقيقة 89 أحرز والتر بواليا هدف التعادل لفريق النهضة العماني لتنته المباراة بنتيجة 2-2.