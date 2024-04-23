يوفنتوس يصعد لنهائي كأس إيطاليا رغم الهزيمة من لاتسيو

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق يوفنتوس من حجز بطاقة التأهل لنهائي كأس إيطاليا، رغم خسارته في مباراة اليوم أمام لاتسيو بنتيجة 2_1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا .

فبرغم الهزيمة استفاد فريق يوفنتوس من فوزه في مباراة الذهاب على لاتسيو 2-0 بالدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، والتي اقيمت بينهما على ملعب "إليانز ستاديوم".



أهداف مباراة لاتسيو ضد يوفنتوس

أحرز هدف لاتسيو اللاعب كاستيلانوس من رأسية في الدقيقة 12 من عمر الشوط الاول، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وجاء هدف يوفنتوس الوحيد عن طريق الاعب أركاديوش ميليك في الدقيقة 83، لينتهي اللقاء بخسارة اليوفي بنتيجة 2_1.



ومن المقرر أن يواجه فريق يوفنتوس، الفائز من لقاء أتالانتا وفيورنتينا بنفس الدور ببطولة كأس إيطاليا غدا، وحسم الفيولا مباراة الذهاب على ملعبه بهدف دون رد.

ويبحث يوفنتوس عن لقبه الـ 15 من كأس إيطاليا، بعد حصد البطولة 14 مرة في تاريخه آخرها بموسم 2020-2021، فيما يملك لاتسيو في رصيده 7 ألقاب من بطولة كأس إيطاليا على مر تاريخه، أخرها موسم 2018-2019.

ويتطلع ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، إلي إنهاء الموسم الجاري 2023-2024، بحصد لقب كأس إيطاليا بعد خسارة المنافسة على بطولة الدوري الذى حسمه الإنتر وعدم المشاركة في المسابقات الأوروبية هذا الموسم.

