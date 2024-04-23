المصري البورسعيدي يلاقي الطيران وديًا غدًا استعدادًا للداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - أتم الجهاز الإداري بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بقيادة الكابتن محمود جابر الاتفاق مع مسئولي فريق الطيران على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين.

ومن المقرر ان تقام المباراة الودية في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر غدا الأربعاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.



تأتي تلك المباراة في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة العشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الداخلية والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في الرابعة عصر الأحد المقبل الموافق الثامن والعشرين من أبريل الجاري.

جدير بالذكر أن فريق المصري البورسعيدي نجح في الفوز علي نظيره فريق فاركو بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما بالجولة التاسعة عشر من الدوري، على استاد الجيش ببرج العرب.

وبهذه النتيجة ، احتل المصري البورسعيدي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة ، فيما استمر فاركو في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة .