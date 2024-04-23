سالم الدوسري يحقق رقمًا تاريخيًا بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن سالم الدوسري نجم الهلال السعودي من تحقيق رقمًا تاريخيًا بعد هدفه في شباك العين الإماراتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتمكن الدوسري من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريق الهلال في شباك العين خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في الدقيقة 51.

وبات الدوسري أكثر لاعب سعودي سجل أهداف في الأدوار الإقصائية في تاريخ دوري أبطال آسيا برصيد 16 هدف.



وسجل نجم الهلال 23 هدفًا لصالح الهلال في البطولة الآسيوية، ويليه ياسر القحطاني برصيد 18 هدفا.

كما عادل نجم الزعيم رقم يوسف الثنيان التاريخي برصيد 65 هدفًا، كأكثر لاعب سعودي سجل بقميص الهلال.

وانتهت مباراة الهلال مع نظيره العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بفوز الفريق السعودي بهدفين لهدف، على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

حيث سجل روبن نيفيز الهدف الأول لفريق الزعيم في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، فيما تعادل العين بهدف في الدقيقة 12 من عمر المباراة، ثم سجل الدوسري الهدف الثاني للهلال بالدقيقة 51.

