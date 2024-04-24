مدرب طائرة الأهلي: نستحق التتويج باللقب الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني لفريق رجال طائرة الأهلي سعادته الغامرة بالتتويج ببطولة إفريقيا، بعد الفوز على فريق مولودية بوسالم التونسي في النهائي، مؤكدًا أن الأهلي قدم بطولة رائعة وأنه منذ توليه العمل مع الفريق تمكن من الفوز بثلاث بطولات، وأن هذا الأمر تحقق بدعم الجميع وتحمل اللاعبين والجهاز الفني والإداري المسئولية.

وأضاف أن فريق مولودية بو سالم من الفرق القوية التي تجيد اللعب تحت ضغط، وأن الأهلي كان هادئًا واستعد جيدًا للبطولة، ولهذا تمكن من تحقيق الفوز في جميع مبارياته حتى توج باللقب المستحق.

وقال فرناندو مونزو عقب تتويج الأهلي باللقب: من الرائع اللعب في هذه الصالة وأمام هذا الجمهور الذي ساند الفريق بقوة، ولهذا تمكنا من إسعاده في النهاية، وننتظر دعمهم في جميع المباريات القادمة.

وأكد أننا سنحتفل اليوم، على أن نبدأ العمل بجدية اعتبارًا من الغد للمرحلة القادمة التي تشهد العديد من التحديات المهمة.

واختتم المدير الفني لرجال الطائرة حديثه مؤكدًا أن وصول الأهلي للمشاركة في بطولة العالم للأندية يعد شيئًا مهمًّا للغاية، حتى يكتسب اللاعبون المزيد من الخبرات وسط الاحتكاك بأفضل فرق العالم في اللعبة.