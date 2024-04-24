الدماطي: نجاح بطولة أفريقيا للطائرة يعكس مكانة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - عبر محمد الدماطي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بنجاح البطولة على كافة المستويات، وإشادة الجميع بالأجواء المثالية التي أقيمت بها المنافسات، والتي انتهت اليوم بفوز الأهلي باللقب الإفريقي على حساب فريق مولودية بوسالم والتأهل لبطولة العالم للأندية.
وأشاد الدماطي بالجهود الكبيرة التي قامت بها اللجان المختلفة من أجل خروج المنافسات بالشكل الذي استحق إشادة واسعة من جانب الوفود والفرق التي شاركت بالبطولة.
ووجه التهنئة إلى الجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز ببطولة إفريقيا للمرة السادسة عشرة فى تاريخ النادى .
وأشاد رئيس اللجنة بدور الجمهور في دعم اللاعبين، وتحفيز الفريق بشكل كبير للفوز باللقب، مؤكدًا أن نجاح البطولة يعكس قدرات الأهلي ومكانته على الصعيد الدولي.