مطالبات بإعادة مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - فشل فريق الهلال السعودي من حصد بطاقة التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أسيا، بعد اقصاءه من البطولة على يد منافسه العين الإماراتي، في الدور نصف النهائي.

وذكر موقع سعودي سبورت، إن جماهير نادي الهلال عبرت عن سخطها الشديد من الحكم الكويتي، أحمد العلي، الذي أدار مباراة الزعيم ضد خصمه العين، والتي جرت مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح الموقع السعودي، إن جماهير النادي العاصمي، ترى أن الحكم الكويتي أحمد العلي تجاهل احتساب ركلة جزاء ثانية للموج الأزرق خلال الشوط الثاني، كما تؤمن أن الحكم رفض التدخل في العديد من اللقطات واللجوء لتقنية الفيديو لمراجعة القرارات واحتساب ركلات الجزاء.

وبحسب المصدر، فإن جمهور الهلال السعودي يطلب إعادة المباراة، وأن تتقدم إدارة الزعيم بطلب للاتحاد الآسيوي لإعادة المواجهة بسبب الأخطاء التحكيمية.



وفاز فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي، على ضيفه العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أسيا.

وبرغم الفوز الذي حققه الهلال السعودي، لكنه لم يكن كافيا للعبور لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا، خاصة وأن لقاء الذهاب قد حسمع العين الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدفين.