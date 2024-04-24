في ذكرى تأسيسه 117.. كم بطولة حققها الاهلي؟

يحتفل النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب بذكرى تأسيس القلعة الحمراء، الـ117 في تاريخه، اليوم الموافق الرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري.

وحقق النادي الاهلي على مستوى الفريق الأول لكرة القدم، 150 بطولة محلية وقارية حتى الآن خلال 117 عامًا.

جدير بالذكر أن الاهلي في الوقت الحالي يتواجد في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة.

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وجاءت بطولات النادي الاهلي تاريخيًا كالتالي:

الدوري المصري (43)

كأس مصر (39)

السوبر المصري (14)

دوري أبطال أفريقيا (11)

السوبر الأفريقي (8)

كأس الكؤوس الأفريقي (4)

دوري منطقة القاهرة (16)

كأس السلطان حسين (7)

كأس السوبر العربي (2)

كأس الجمهورية العربية المتحدة (1)

كأس الكونفيدرالية الأفريقية (1)

الكأس الأفروآسيوية (1)

كأس العرب للأندية الأبطال (1)

البطولة العربية للأندية الفائزة بالكؤوس (1)

كأس الاتحاد المصري (1)