اخبار الرياضه

بطلات الجمباز الفني تحصدن 40 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - نادي الصيد المصري

الأربعاء 24/أبريل/2024 - 11:43 ص 4/24/2024 11:43:23 AM
الحمباز الفني بنادي الصيد

استطاعت لاعبات الجمباز الفنى بصيد الدقى احراز 40 ميدالية متنوعة ببطولة الجمهورية تحت 9سنوات ، بواقع 23 ميداية ذهبية و 13 ميدالية فضية و 4 ميداليات برونزية ، وقد جاء حصام الميداليات كالتالى :


اللاعبه جوري هاني أسماعيل: فردي عام -  حصان قفز 
اللاعبه تيا إسماعيل : فردي عام -  حصان قفز - بيم ارضي 
اللاعبه زينب هشام فردي عام -  حصان قفز - بيم ارضي 
اللاعبه نادين احمد: فردي عام - حصان قفز
اللاعبه ليلي معتز : فردي عام - حصان قفز 
اللاعبه ليلي عمر :فردي عام -  حصان قفز 
اللاعبه لينا عبدالله: فردي عام -  حصان قفز -بيم ارضي 
اللاعبه فيروز أسلام : فردي عام -  حصان قفز 
اللاعبه تاليا مازن : فردي عام - حصان قفز 
اللاعبه ليلي جعفر : فردي عام -  حصان قفز 
اللاعبه هنا احمد مطر : فردي عام - حصان قفز 
اللاعبه خديجه هشام : فردي عام -  حصان قفز - بيم ارضي 
اللاعبه ماسه معتز : فردي عام -  حصان قفز
اللاعبه امنه ايهاب :فردي عام -  حصان قفز 
اللاعبه ندي وليد:  فردي عام - حصان قفز 
اللاعبه مليكه محمدحمدي : فردي عام -  حصان قفز 
اللاعبه مريم محند وحيد: فردي عام - حصان قفز 
اللاعبه هانيا مجدي: حصان قفز 
اللاعبه سيلين كريم:  حصان قفز .


الجهاز الفني و الاداري: 
 عبدالرحمن صبحي: رئيس جهاز الجمباز 
روان حازم : المشرف علي الفريق 
محمد المهدي: مدرب الفريق 
أحمد الصاوي: مدرب الفريق 
كنزي مصلحي: مدربه الفريق 
تقي اكمل: مدربه الفريق 
محمود سعيد: مدرب الفريق 
عمر ايهاب: مدرب الفريق 
أيمن سعيد: المدير الإداري 
حسام علي: ادراى الفرق

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا