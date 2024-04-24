بطلات الجمباز الفني تحصدن 40 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية

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ياسر رشاد - القاهرة - نادي الصيد المصري
استطاعت لاعبات الجمباز الفنى بصيد الدقى احراز 40 ميدالية متنوعة ببطولة الجمهورية تحت 9سنوات ، بواقع 23 ميداية ذهبية و 13 ميدالية فضية و 4 ميداليات برونزية ، وقد جاء حصام الميداليات كالتالى :
اللاعبه جوري هاني أسماعيل: فردي عام - حصان قفز
اللاعبه تيا إسماعيل : فردي عام - حصان قفز - بيم ارضي
اللاعبه زينب هشام فردي عام - حصان قفز - بيم ارضي
اللاعبه نادين احمد: فردي عام - حصان قفز
اللاعبه ليلي معتز : فردي عام - حصان قفز
اللاعبه ليلي عمر :فردي عام - حصان قفز
اللاعبه لينا عبدالله: فردي عام - حصان قفز -بيم ارضي
اللاعبه فيروز أسلام : فردي عام - حصان قفز
اللاعبه تاليا مازن : فردي عام - حصان قفز
اللاعبه ليلي جعفر : فردي عام - حصان قفز
اللاعبه هنا احمد مطر : فردي عام - حصان قفز
اللاعبه خديجه هشام : فردي عام - حصان قفز - بيم ارضي
اللاعبه ماسه معتز : فردي عام - حصان قفز
اللاعبه امنه ايهاب :فردي عام - حصان قفز
اللاعبه ندي وليد: فردي عام - حصان قفز
اللاعبه مليكه محمدحمدي : فردي عام - حصان قفز
اللاعبه مريم محند وحيد: فردي عام - حصان قفز
اللاعبه هانيا مجدي: حصان قفز
اللاعبه سيلين كريم: حصان قفز .
الجهاز الفني و الاداري:
عبدالرحمن صبحي: رئيس جهاز الجمباز
روان حازم : المشرف علي الفريق
محمد المهدي: مدرب الفريق
أحمد الصاوي: مدرب الفريق
كنزي مصلحي: مدربه الفريق
تقي اكمل: مدربه الفريق
محمود سعيد: مدرب الفريق
عمر ايهاب: مدرب الفريق
أيمن سعيد: المدير الإداري
حسام علي: ادراى الفرق