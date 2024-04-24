رسمياً.. احتساب نتيجة مباراة ايسترن كومباني لصالح الإنتاج الحربي

- 1/2
- 2/2
ياسر رشاد - القاهرة - قررت لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصرى لكرة القدم احتساب نتيجة مباراة ايسترن كومباني و الانتاج الحربي لصالح الانتاج ٠/٢ و ذلك بسبب اشراك ايسترن للاعب اسماعيل اشرف رغم ايقافه، وذلك في إطار منافسات الفريقيين في مسابقة دوري القسم الثاني ب .
و كانت المباراة قد انتهت بفوز ايسترن ٢/٤ و هو ما ادي الي انتهاء المنافسه في المجموعة و اعلان صعود كهرباء الاسماعيليه رسميا إلا ان قرار لجنة المسابقات اعاد الانتاج للمنافسة من جديد.
و أصبح الفارق بين الفريقين ثلاثة نقاط حيث يتصدر الكهرباء برصيد 32 نقطة و بفارق ثلاثة نقاط عن الانتاج الحربي.
و يتقابل الفريقين غداً الخميس علي ملعب السلام في مباراه حاسمه حيث يحتاج كهرباء الاسماعيلية للفوز او التعادل للصدارة للتأهل لدوري المحترفين اما الانتاج فلا بديل امامه إلا الفوز و حتي يتأهل بأفضلية المواجهات المباشرة.
ترتيب المجموعة :
- كهرباء الاسماعيلية 32 نقطة
- الإنتاج الحربي 29 نقطة
- تيم 27 نقطة
- بور فؤاد 23 نقطة
- مصر للتأمين 17 نقطة
- الشرطة 14 نقطة
- ألو إيجيبت 14 نقطة
- ايسترن 14 نقطة
- بورتو السويس 10 نقاط