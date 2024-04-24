اخبار الرياضه

يوكوهاما الياباني يضرب موعدًا مع العين الإماراتي بنهائي دوري أبطال آسيا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل فريق يوكوهاما مارينوس الياباني لنهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على نظيره أولسان هيونداى، (5-4) بركلات الترجيح، بعد انتهاء مجموع اللقائين (3-3).

وفازا فريق يوكوهاما بثلاثة أهداف مقابل هدفين على منافسه فريق أولسان هيونداى بطل كوريا الجنوبية، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بهدف دون رد لصالح نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ليصبح مجموع اللقائين 3-3.

وبهذه النتيجة، ضرب يوكوهاما مارينوس موعدا مع نظيره العين الإماراتي، في نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان العين قد تفوق على نظيره الهلال بنتيجة 5-4 في مجموع اللقائين، حيث فاز الفريق الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الذهاب، فيما فاز الهلال بهدفين مقابل هدف في الإياب. 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا