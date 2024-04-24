كولر يستقر على مهاجم الاهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي على مهاجم الأحمر في مباراة مازيمبي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء بعد غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يدفع كولر بالنجم الفلسطيني وسام أبو علي لقيادة هجوم الاحمر أمام مازيمبي الكونغولي في لقاء الإياب بشكل أساسي.

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ومن المقرر أن يتواجد الثنائي محمود كهربا والفرنسي موديست على دكة البدلاء خلال المباراة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين دون أهداف، فيما يحتاج المارد الأحمر للفوز بأي بنتيجة من أجل الوصول للمباراة النهائية.

وتشهد مباراة الإياب حضور جماهيري تقدر بـ50 ألف مشجع، حيث تم فتح باب حجز التذاكر في الساعات القليلة الماضية.