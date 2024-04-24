بحضور ربيعة.. كولر يتحدث عن مواجهة مازيمبي في مؤتمر صحفي غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤتمر صحفي غدا الخميس للحديث عن مواجهة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا، في حضور رامي ربيعة قائد الفريق أيضا.

‏ويلتقي الأهلي ومازيمبي في العاشرة من مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد القاهرة في ‏إياب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

ويبدأ المؤتمر في تمام الواحدة ظهر غدٍ الخميس بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة، ويسبقه في الثانية عشرة والنصف المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق مازيمبي.

ويتحدث كولر وقائد الأهلي عن رؤيتهما للمباراة، والإجابة على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.

وكان الأهلي تعادل مع مازيمبي الكونغولي دون أهداف، في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي؛ بمدينة لوبومباشي بالكونغو.

اقرأ أيضا:

"المدة انتهت".. هل تم إيقاف قيد الزمالك بسبب بوطيب؟

"المقامات محفوظة".. تصريح ناري من شوبير بشأن صراع حراسة مرمى الأهلي أمام مازيمبي

رئيس البنك الأهلي يكشف لأول مرة سر فشل انضمام أبو جبل للأهلي.. والتعاقد مع لاعب الزمالك