أخضر التايكوندو يستعد للآسيوية

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واستدعى المدير الفني الروسي قربان (13)لاعبا هم: علي المبروك، أحمد المولد، زكريا غالب، رياض الظافري، فهد السميح، عبد الإله عسيري، أحمد بن قاسم، يوسف جار، دنيا أبو طالب، طيبة الشريف، رحمة الخواهر، عبدالباسط أبو طالب، عيسى مجرشي، وناصر القحطاني (مدير المنتخبات).
ويدخل الأخضر العراك بثمانية عناصر، حيث سيتم اختيارهم قبل بدء المعسكر الذي يسبق البطولة بالعاصمة الأوزبكستانية (طشقند).
وذكر رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري أن إحلال وتجديد الوجوه الهدف الذي نسعى لتجسيده في المنتخبات السعودية وستظهر الملامح الإيجابية والأسماء اللافتة خلال المشاركات المقبلة بعد أن سجلوا الحضور في منافسات الفئات السنية، مشيرا إلى أن الثقة مزروعة بالجميع.
يذكر أن اللاعبة دنيا أبو طالب حققت ثالث العالم وصاحبة الميدالية الآسيوية والمتأهلة لأولمبياد باريس 2024.
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