وزير الرياضة يوجه اللجنة الطبية العليا بمتابعة حالة اختناق أطفال داخل حمام سباحة بنادي الترسانة

ياسر رشاد - القاهرة - صرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه اللجنة الطبية العليا بالوزارة؛ بمتابعة حادث اختناق أطفال داخل حمام سباحة بنادي الترسانة الرياضي.



وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الشباب والرياضة شدد علي ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع الاطفال المصابين باختناق أولا بأول حتي خروجهم جميعاً من المستشفيات التي نقلوا إليها.

جميع الحالات مستقرة ويجري لها الفحوصات الطبية اللازمة



كما أشار محمد الشاذلي إلي أن جميع حالات الأطفال الذين أصيبوا باختناق داخل حمام السباحة بنادي الترسانة، حالاتهم مستقرة تماماً، ويجري لها فقط بعض الفحوصات الطبية اللازمة للإطمئنان بشكل كبير عليهم ومن المتوقع خروجهم جميعا من المستشفى خلال الساعات المقبلة.

