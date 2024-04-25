مهاجم ريال مدريد على أعتاب الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت الأندية السعودية التحضير مبكرًا لموسم الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بالدخول في مفاوضات مع أكثر من لاعب لضم نجوم العالم الي الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن بعضًا من أندية الدوري السعودي يريدون التعاقد مع مهاجم ريال مدريد خوسيلو.

وكان خوسيلو قد انضم إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة من نادي إسبانيول، وشارك هذا الموسم في 42 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 13 هدفًا وصنع 3.

وتابعت الصحيفة أن مع اقتراب كيليان مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد، وعدم مشاركة اللاعب أساسيًا، قد تؤدي لرحيله في الصيف وعودته إلى ناديه إسبانيول أو بيعه إلى ناد سعودي.



وواصلت الصحيفة، أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لم يعتمد عليه أساسيًا خاصًا في عدم وجود مهاجمين بعد رحيل بنزيما إلى الدوري السعودي.

وأردفت أن ريال مدريد لديه بند الشراء في عقد خوسيلو يستيطع تفعيله بقيمة 1.5 مليون يورو، ولكن مع احتمال قدوم مبابي سيكون الوضع صعب.

ولم تذكر الصحيفة أي ناد سعودي تحديدًا يود التعاقد مع خوسيلو.