نجمة أصحاب الجياد تفوز ببطولة الجمهورية للجمباز الأيروبيك

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار فاعليات بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك للموسم الرياضي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، مرحلة تحت ١٤ سنة فردي آنسات اوائل بطولة كأس مصر لنفس الموسم ، يوم الأربعاء الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤ ، المقامة بالقاهرة بصالة نادي اتحاد الشرطة بفرع الدارسة فازت نجمة فريق نادي أصحاب الجياد بالاسكندرية اللاعبة سما محمد إبراهيم المركز الاول والميدالية الذهبية و مجموع نقاط ١٦.٠٠٠ نقطة .

يذكر ان الجهاز الفني والاداري لفرق الجمباز بنادي اصحاب الجياد يضم كل من : الاء السنهوري (رئيس الجهاز) و هاجر مصطفي ( المدرب العام ) و يوسف خالد احمد ( مدرب ) و مصطفي الخراشي ( مدرب ) و ميرنا رسلان ( مدربة ) و ندي جمعة ( مدربة ) و رنا مدحت ( مدربة ) و مروان فرغلي ( مشرف النشاط )