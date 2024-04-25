اخبار الرياضه

نجمة أصحاب الجياد تفوز ببطولة الجمهورية للجمباز الأيروبيك

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار فاعليات بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك للموسم الرياضي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، مرحلة تحت ١٤  سنة فردي آنسات اوائل بطولة كأس مصر لنفس الموسم ،  يوم الأربعاء الموافق  ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤ ، المقامة بالقاهرة بصالة نادي اتحاد الشرطة بفرع الدارسة فازت نجمة فريق نادي أصحاب الجياد بالاسكندرية اللاعبة سما محمد إبراهيم  المركز الاول والميدالية الذهبية و مجموع نقاط ١٦.٠٠٠ نقطة .

يذكر ان الجهاز الفني والاداري لفرق الجمباز بنادي اصحاب الجياد يضم كل من : الاء السنهوري (رئيس الجهاز) و  هاجر مصطفي ( المدرب العام ) و  يوسف خالد احمد ( مدرب ) و مصطفي الخراشي ( مدرب ) و  ميرنا رسلان ( مدربة ) و  ندي جمعة ( مدربة ) و  رنا مدحت ( مدربة ) و  مروان فرغلي ( مشرف النشاط )

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا