مصدر لـ"الخليج 365": اتحاد الكرة يستدعي الشيبي لجلسة استماع

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن اتحاد الكرة المصري استدعي المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، لجلسة استماع، يوم الأحد المقبل، بشأن قضيته ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن الشيبي ومحاميه سيحضرون، جلسة الاستماع هذه المرة، عقب غيابه في المرة السابقة، بسبب ارتباطه بمباراة فريقه ضد المقاولون العرب.

وغاب الشيبي عن جلسة الاستماع في اتحاد الكرة، مرتين سابقتين، الأولى بسبب سفره إلى المغرب لارتباطه بظروف عائلية، والثانية لمباراة فريقه ضد المقاولون العرب.

وبدأت أزمة الشحات والشيبي، بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري 2023، ونشبت مشادة كلامية بين الثنائي وقام الشحات بصفع المغربي، الذي اتجه إلى القضاء وتحولت القضية إلى جنح.

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