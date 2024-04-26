"حياة أو موت".. مدرب الزمالك يتحدث عن الوصول إلى نهائي أفريقيا لأبطال الكؤوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد مجدي أبو المجد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، سعادته بالتأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وقال أبو المجد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "فريقنا خاص مباراة سكيكدة بتركيز شديد، وكان هذا إلقاء بمثابة حياة أو موت، للوصول إلى النهائي، كما الفريق كان منافس قوي، بدليل وصوله إلى نصف النهائي، ويتميز بالحماس، لكن الزمالك تمكن من تحقيق المطلوب والتاهل للنهائي".

وأضاف: "كان متوقع أن يكون أحد طرفي النهائي من بين 3 وهي الزمالك أو الأهلي أو الترجي، وهذا حدث بالفعل، الفريق سيبدأ الاستعداد من الغد للمباراة النهائية، وهدفنا تحقيق اللقب، وأتمنى أن يكون هذا اللقاء ممتعا للجماهير".

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