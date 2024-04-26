تنس طاولة إنبي بطلاً للدورة المجمعة الأولى بعد فوزه على الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأولى لرجال تنس الطاولة، في تحقيق لقب الدورة المجمعة الأولى لتنس الطاولة بمسابقة الدوري الممتاز "أ" ، والتي أقيمت فاعليتها بملاعب هيئة قناة السويس خلال الفترة من 22 إلى 25 إبريل .

إقرأ أيضا..

وتمكن فريق إنــبي المميز من تحقيق الفوز في المباراة النهائية اليوم على نظيره الأهلي بنتيجة 3-1 ليتمكن من تحقيق العلامة الكاملة بالبطولة والمركز الأول .

ونجح الفريق البترولى على مدار مباريات البطولة من تحقيق الفوز على ( الزمالك ومصر للتأمين وتجديف أسوان وجزيرة الورد و بتروجت وألعاب دمنهور ) مع تقديم أداء مميز وإستثنائى للفريق خلال مشواره .

ويعد هذا الإنجاز هو الأول من نوعه في تاريخ الدوري المصري لتنس الطاولة ، وذلك بتحقيق المركز الأول لفريق من الدوري المصري بخلاف فريقي الأهلي أو الزمالك .

وحرص الأستاذ أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى عقب نهاية مباراة اليوم ، على تهنئة اللاعبين والجهاز الفنى بعد تحقيق هذا الإنجاز الهام فى مسيرة إنــبى بالدورى هذا الموسم ، مؤكداً بأن النتائح التى تحققت جاءت بفضل المجهود الكبير للأجهزة الفنية واللاعبين، والتركيز الشديد خلال المباريات والتدريبات اليومية والتى مكنت أبطال إنـــبى من الوصول لتلك المكانة الكبيرة داخل مصر وخارجها .

فيما أشاد المهندس أحمد الخشاب المشرف العام على قطاع التنس طاولة وعضو مجلس الإدارة بالروح القتالية العالية للاعبي إنبى خلال مبارياتهم بالبطولة ، وإصرارهم على تحقيق المركز الأول وتقديم أداء إستثنائى للفريق .

شهدت المباراة النهائية تواجد وحضور المحاسب عبدربه إبراهيم أمين الصندوق والمهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة ، بالإضافة للفيف من أعضاء الجمعية العمومية لتشجيع ومؤازرة الفريق خلال لقائه.

يذكر أن الدورة المجمعة هذا العام تعتبر من أقوى الدورات المجمعة التى أقيمت خلال السنوات الماضية ، نظرا للمنافسة الشرسة والقوية من كافة الفرق وذلك بمشاركة العديد من اللاعبين المحترفين المميزين .