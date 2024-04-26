سيدات طائرة الأهلي يواجه ناصرية شباب بجاية الجزائري ببطولة إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» الأهلي مشواره اليوم الجمعة في بطولة إفريقيا التي تقام في ضيافة النادي في الفترة من 26 أبريل حتى 4 مايو المقبل، عندما يلتقي مع فريق «ناصرية شباب بجاية الجزائري» ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق ضربة بداية قوية.

وحرص ابراهيم فخر الدين، المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبات بفندق الإقامة للتأكيد على أهمية المباراة وضرورة تقديم أداء قوي في المباراة الافتتاحية.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: ناصرية شباب بجاية الجزائري والسجون الكيني.