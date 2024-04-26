الأهلي يهزم بطل الجزائر في افتتاح البطولة الأفريقية سيدات

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين المدير الفني، فوزًا مهمًّا على ناصرية بجاية الجزائري بنتيجة 3-0، ضمن افتتاح البطولة الإفريقية للأندية المقامة على صالة الأهلي من 26 أبريل إلى 4 مايو المقبل.
نتائج المباراة..
الشوط الأول بنتيجة 25-9.
الشوط الثاني بنتيجة 25-10.
الشوط الثالث بنتيجة 25- 11.
وأعلن الكابتن محمود الخطيب افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة خلال المراسم التي شهدت طابور عرض للفرق المشاركة.
وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كل من الأهلي والسجون الكيني وناصرية شباب بجاية الجزائري.