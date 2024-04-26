ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي بث مباشر نصف نهائي دوري أبطال افريقيا 2024

مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي بث مباشر نصف نهائي دوري أبطال افريقيا 2024 ،تُنهي فريق الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب التي أُقيمت مساء السبت الماضي في الكونغو.

موعد مباراة الأهلى ومازيمبى بالتوقيت الصيفى

ويلتقى فريق الأهلى فى العاشرة مساء غد الجمعة بالتوقيت الصيفى، مع فريق مازيمبى مجدداً على استاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي

القناة الناقلة لمباراة الأهلى ومازيمبى فى دورى أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بى أن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي | من هنــــا

مشوار الأهلى ومازيمبى

تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي البطولة بعد تجاوز عقبة فريق سيمبا التنزاني في المباراة الأولى بفوز بهدف من تسجيل أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، وفي المباراة الثانية بفوز بنتيجة ٢-٠ على فريق سيمبا بأهداف عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا. بينما تأهل فريق مازيمبي إلى نصف نهائي المسابقة بتجاوز عقبة بترو أتليتيكو الأنغولي بالتعادل في مباراة الذهاب بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز في مباراة الإياب بنتيجة ٢-١ في أنغولا.

طرف النهائى الآخر

يتأهل الفائز من مباراتي الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي لمواجهة الفائز من مباراتي الترجي التونسي ضد ماميلودي صن داونز في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. في مباراة الذهاب بين الترجي وصن داونز، فاز الفريق التونسي بهدف نظيف في رادس. يطمح الأهلي، بطل النسخة السابقة من البطولة على حساب الوداد المغربي، في الفوز باللقب للمرة الثانية عشرة في هذه النسخة. يتصدر الأهلي قائمة الأندية الأكثر تتويجاً ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبًا، بينما يحتل الزمالك ومازيمبي الكونغولي المركز الثاني برصيد 5 ألقاب لكل منهما.