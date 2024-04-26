مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي بث مباشر يلا شوت اليوم فى دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي بث مباشر يلا شوت اليوم فى دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي بث مباشر يلا شوت اليوم فى دوري أبطال أفريقيا،يحاول العديد من مشجعي كرة القدم البحث عن تردد جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فريق مازيمبي اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، والتي ستقام في مصر ضمن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024. من خلال موقع بلد نيوز سنعرف موعد المباراة، التشكيل المتوقع وتردد القنوات التي ستنقلها.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي اليوم بتوقيت مصر والقنوات الناقلة

يلعب النادي الأهلي اليوم علي ملعب ستاد القاهرة فى مواجهة نظيره نادي مازيمبي الكونغولي لكرة القدم في مباراة إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفق المواعيد التالية:

مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي بث مباشر يلا شوت

تحدد موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة 26 أبريل 2024.

يوافق توقيت مباراة الأهلي في السودان الساعة 9 مساءً.

موعد ماتش الأهلي ومازيمبي اليوم بتوقيت الكونغو الساعة 8 مساءً.

موعد مباراة الأهلي في الكويت الساعة 10 مساءً.

وتأتي مباراة الأهلي الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويوافق ميعاد ماتش الأهلي الساعة 8 مساءً بتوقيت المغرب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي | من هنــــا

يأتي موعد مباراة الأهلي بتوقيت عدد من الدول العربية كما يلي:

الدولة ميعاد ماتش اأهلي ليبيا 9 مساءً السعودية 10 مساءً قطر 10 مساءً الأردن 10 مساءً تونس 8 مساءً الجزائر 8 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

زادت الرغبة لدى العديد من الأشخاص في البحث عن القنوات التي ستبث مباراة الأهلي ضد فريق مازيمبي الكونغولي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تعتبر قنوات beIN SPORTS من أبرز القنوات التي تنقل مباراة النادي الأهلي اليوم بسبب حصولها على حقوق البث الحصري في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

اختارت شبكة قنوات بين سبورت بث المباراة عبر قناة بين سبورت 6 - قناة بي إن سبورت العالية الوضوح 6.

يمكن متابعة مباراة النادي الأهلي اليوم مجانًا عبر تلفزيون قناة تايم سبورت الأرضية.

تردد قناة beIN Sports 6 الناقلة لمباراة الأهلى ومازيمبي في دورى أبطال أفريقيا

تستطيع مشاهدة مباراة الأهلي عبر تردد قناة بي إن سبورت 6 وهي القناة الناقلة لمباراة الأهلى على النايل سات في إياب دورى أبطال أفريقيا 2024 كما يلي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

معدل الاستقطاب: v.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناه تايم سبورت الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي

تستطيع مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مجانًا عبر بث قناة تايم سبورت الأرضية المفتوحة المجانية، ويأتي تردد القناة كما يلي:

التردد الرقمي الأرضي: UHF32.

التردد التماثلي الأرضي: UHF9.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي الكونغولي في دوري الأبطال

يُتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لمواجهة مازيمبي اليوم في دور إياب نصف نهائي البطولة الأفريقية كما يلي:تردد قناة beIN Sports 6 الناقلة لمباراة الأهلى ومازيمبي في دورى أبطال أفريقيا

حراسة المرمى مصطفى شوبير. خط الدفاع علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني. خط الوسط أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة. الهجوم رضا سليم - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

حكم مباراة الأهلي اليوم

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم اسم حكم مباراة الأهلي، واختارت الكينى بيتر واريرو كاماكو، حكمًا للساحة.

ويعاون حكم ماتش الأهلي: جليبريت شيرويت وستيفن أونايانجو، والحكم الرابع الجامبى لامين جامييه، وتم تعيين ماريا ريفيت من موريشيوس حكمًا لتقنية الفيديو ويساعدها الجزائرى لحلو بن براه.

قائمة الأهلي اليوم:

تضم قائمة الأهلي اليوم في مواجهة مازيمبي اللاعبين:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: كريم الدبيس – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم– محمد هاني –علي معلول – محمود متولي – أكرم توفيق.

خط الوسط: إمام عاشور –أحمد نبيل كوكا– أحمد عبد القادر - كريم نيدفيد- عمرو السولية - محمد مجدي أفشة – رضا سليم – بيرسي تاو – حسين الشحات.

خط الهجوم: أنتوني موديست - وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي | من هنــــا

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

خاض النادي الأهلي 11 مباراة من مباريات دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية، ونجح في الخروج بشباكه نظيفية في 10 منها، وجاءت نتائج المباريات كما يلي:

نتيجة الأهلي (3-0) سان جورج الأثيوبي في ذهاب دور الـ 32

نتيجة الاهلي (4-0)سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ 32

نتيجة المارد الأحمر (3-0) ميدياما الغاني الجولة الأولى في دور المجموعات.

نتيجة الاهلي (1-1) يانج أفريكانز التنزانى الجولة الثانية في دور المجموعات.

نتيجة الاهلى (0-0) شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة في دور المجموعات.

نتيجة المارد الأحمر (0-0) شباب بلوزداد الجزائري الجولة الرابعة في دور المجموعات.

نتيجة الاهلي (1-0) ميدياما الغاني الجولة الخامسة من دور المجموعات.

نتيجة المارد الأحمر (1-0) يانج افريكانز التنزاني الجولة السادسة من دور المجموعات.

نتيجة الأهلى (1-0) سيمبا التنزانى ذهاب دور ربع النهائي.

نتيجة الأهلى (2-0) سيمبا التنزانى إياب دور ربع النهائي.

نتيجة الأهلى (0-0) مازيمبي الكونغولي ذهاب نصف النهائي.