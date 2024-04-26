هل يعود حمدالله إلى المنتخب المغربي؟.. خطوة مثيرة من الركراكي

كشفت تقارير صحفية عن تحرك مثير من وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، بشأن عودة حمدالله مهاجم الاتحاد السعودي.

ويبتعد عبدالرزاق حمدالله عن صفوف المنتخب المغربي منذ فترة طويلة، بسبب عدة أزمات مع إدارة أسود الأطلس.

وأكدت التقارير أن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، سوف يتواجد في مباراة ‎الاتحاد و الشباب مساء اليوم، لمتابعة اللقاء.

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وارتبط اسم حمدالله كثيرًا بالعودة إلى تمثيل منتخب المغرب، خلال عدة فترات، وذلك نظرًا لأهمية اللاعب والامكانيات التي يملكها.

ويلاقي الاتحاد نظيره الشباب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة.

وتبدأ أحداث مباراة اتحاد جدة ضد الشباب، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.