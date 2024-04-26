"سنه قد يكون عائقاً".. تقارير تكشف موقف صلاح من الانضمام للدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الجمعة، عن وجود تغييراً في استراتيجية التعاقدات في الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة، والاتجاه إلى التعاقد مع لاعبين أصغر سناً.

وذكرت شبكة"سكاي سبورتس" البريطانية: "إنه من المفترض أن يتم تغيير استراتيجية التعاقدات بالدوري السعودي بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك سيكون من خلال الاتجاه للتعاقد مع لاعبين أصغر سناً".

وأضافت: "أنه لن يتم النظر إلى اللاعبين أصحاب الأعمار الكبيرة، والذين تقترب مسيرتهم الرياضية من الانتهاء".

وتابعت: "على نجم ليفربول محمد صلاح أن يحسم موقفه من الانضمام للعب بالدوري السعودي، خلال الفترة المقبلة".

وأكملت: "إنه كلما طالت مدة تفكير صلاح من أجل الانضمام إلى الدوري السعودي، تقلل من فرص لعبه بالدوري السعودي".

وأشار التقرير: "إن محمد صلاح يقترب من الرحيل عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الجاري".

وارتبط اسم صلاح في الموسم الماضي، بالانضمام إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، مقابل 100 مليون يورو، ولكن ليفربول رفض رحيله.

وانضم صلاح إلى صفوف فريق ليفربول في عام 2017، قادماً كمن فريق روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو.