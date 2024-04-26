الأمطار تتسبب في إيقاف مباراة الترجي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

توقفت مباراة صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، والتي تجمع بين الفريقين، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بشدة.

ويحل فريق الترجي التونسي ضيفاً على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الحكم إيقاف المباراة في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة، مما أدي إلى مطالبة الحكم لاعبي الفريقين بمغادرة الملعب، والدخول إلى غرف الملابس.

وكان الترجي التونسي، تمكن من تحقيق الفوز، بنتيجة هدف دون مقابل، في لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين بتونس.

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