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طائرة الزمالك إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش

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ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، إلى نهائي كأس مصر ، عقب فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت،  بالعاصمة الإدارية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-
25 -17
25 -21
25 -22
25 21
15 -11

من المقرر، أن يواجه "طائرة الزمالك"  الفائز من الأهلي وبتروجيت، في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، والمقرر لها غداً الأحد.

ويضم الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من، "سيدني لوتشيانو بابكي مديراً فنياً ، محمد عبد المنعم مدرباً عاماً ، محمد علي مدربأ، وأحمد سعودي طبيباً ، وأحمد شعلان مديراً إدارياً ،وحسن عبدالرازق إدارياً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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