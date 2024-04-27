الاتحاد السكندرى يغرق فى الجونة ويضيع الثلاث نقاط

ياسر رشاد - القاهرة - غرق الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى فى ملعب الجونة وأضاع ثلاث نقاط غالية كان من الممكن ان تضعه فى منطقة أخرى بجدول الدورى وذلك بهزيمته أمام فريق الجونة بهدفين مقابل هدف

وقدم الفريق الاخضر عرض باهت خالى الدسم من المناورات والتمريرات ولم يشكل أى خطر على مرمى الجونة التى نجحت فى التعادل ثم خطف المباراة فى الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة

وبذلك تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند ٢٩ نقطة بالمركز الخامس حتى كتابة هذه السطور

ويعود فريق الاتحاد غدا الى الاسكندرية ولم يحدد الكابتن طارق العشرى بعد هذه الهزيمة موقفه من منح اللاعبين راحة سلبية ام سيستأنف المران صباح اليوم التالى لوصولهم

يذكر ان الفريق الاخضر يخوض مباراته القادمة على ارضه بستاد الاسكندرية أمام فريق بلدية المحلة يوم الجمعة القادم الموافق ٣ مايوالمقبل فى مباراة لا تقبل القسمة على أثنين .