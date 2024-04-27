اموريم معتذرا لجماهير سبورتنج لشبونة عن مفاوضات ويستهام: غلطة فادحة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب البرتغالي روبن اموريم المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة عن اعتذاره واسفه لجماهير ولاعبي وأدارة سبورتنج لشبونة عن مفاوضاته الاسبوع الماضي مع نادي ويستهام يونايتد الانجليزي من اجل تدريب الهامرز في الموسم المقبل معتبرا ان توقيت المفاوضات كان خاطئا بالكامل ومؤكدا ان أدارة سبورتنج لشبونة كانت على علم بكل تفاصيل المفاوضات .

وكان روبن أموريم المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة والذي يقود الفريق لتصدر الدوري البرتغالي بفارق سبع نقاط قبل نهاية الدوري بأربعة مباريات قد توجه الاثنين الماضي الى مدينة لندن لعقد مفاوضات مع ادارة نادي ويستهام يونايتد لتدريب الفريق وعاد الى لشبونة صباح الثلاثاء وتم افشاء خبر وصوله الى لندن من خلال وسائل الاعلام البريطانية .

وقال روبن اموريم في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة إيبولا البرتغالية : بالفعل اقدم اعتذاري لجماهير سبورتنج لشبونة لان توقيت المفاوضات كان خطئا خاصة ونحن لم نحسم لقب الدوري حتى الان .

واضاف : في البداية لابد ان تعلم جماهير سبورتنج لشبونة تقديري الكبير لها وان ادارة النادي كانت على علم بكل شىء . الامور كلها كانت محاطة بسرية تامة احتراما للنادي فقد غادرت بسرية كاملة عبر مطار لشبونة ووصلت الى لندن في سرية لكن ما حدث كان خطئا بالفعل .لقد تحدثت مع الاعبين واوضحت لهم الخطأ الذي وقعت فيه لكن الان لابد من الاعتذار بشكل علني لهم لاني دائما اؤكد لهم على ضرورة التركيز حتى نهاية الموسم .

المعروف ان اموريم في طريقه لقيادة سبورتنج لشبونة لثاني القابه في الدوري البرتغالي خلال ثلاث سنوات و سيواجه مساء الاحد فريق بورتو في قمة الدوري البرتغالي وهي اصعب محطات سبورتنج لشبونة نحو احراز اللقب .