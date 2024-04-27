حمد الله يواصل أرقامه المميزة مع الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، أرقامه المميزة بعدما هز شباك الشباب، الجمعة خلال خسارة فريقه (1-3)، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل حمد الله هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 57 من الشوط الثاني، عبر ضربة رأسية رائعة، ليصل إلى الهدف رقم 19 في دوري المحترفين.

ويتمثل الرقم المثير الذي حققه حمد الله هو وصوله للهدف الثامن خلال 10 مباريات خاضها ضد الشباب بقميصي النصر والاتحاد.

وسجل عبد الرزاق حمد الله 4 أهداف في 5 مباريات بقميص النصر ضد الشباب، ورباعية أخرى مع الاتحاد خلال 5 لقاءات.

وتساوى الشباب مع الهلال والاتحاد في عدد الأهداف المستقبلة ضد حمد الله منذ بدايته في الملاعب السعودية مطلع موسم 2018-2019، رفقة النصر.

ويعتبر الفيحاء هو الفريق السعودي الأكثر استقبالا للأهداف ضد عبد الرزاق حمد الله بواقع 16 هدفا في مختلف البطولات.