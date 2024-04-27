شكرا لقرائتكم خبر قطر تطمح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجهز اللجنة الأولمبية القطرية ملف استضافة أولمبياد 2036، وتقديمه للجنة الأولمبية الدولية بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة الوطن القطرية وفقا لمصادر موثوقة أن قرار تجهيز الملف قد اتخذ ومن المتوقع أن يكون ملفا كاملا يضم كل ما يتعلق بالاستضافة تشارك فيه مختلف جهات الدولة ذات الصلة.

وأكدت الصحيفة في تقرير مطول عبر صفحتها الأولى أمس أن هذا التوجه يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته قطر في استضافة العديد من الدورات والبطولات العالمية، ومنها على سبيل المثال كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022 وبطولة العالم لألعاب القوى وبطولة الألعاب المائية ودورة الأنوك، وأيضا بطولة العالم لكرة اليد وكأس آسيا لكرة القدم واسياد 2006 وغيرها من البطولات الكبيرة على مدار السنوات الماضية.

وأضافت الصحيفة «لاتزال قطر تستضيف مختلف الأحداث الرياضية حتى يومنا الحاضر إلى جانب استضافة العديد من البطولات خلال الفترة القادمة، ومنها دورة الألعاب الآسيوية 2030 كما أن البنية التحتية التي تتمتع بها دولة قطر تتصدر أيضا المشهد ومنها شبكة اتصالات عالية الجودة».

وأعلنت كوريا الجنوبية والهند ومصر إلى جانب نية ألمانيا للدخول في صراع الاستضافة، فيما انسحبت المكسيك من رغبة الاستضافة.