مركز شباب الانفوشي بالاسكندرية يستضيف مهرجان الابيض للجوالة

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندريه تحت رعاية الاستاذة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ممثلة في" إلاداره العامه للشباب ضمن خطه نشاط عام الكشافة والجوالة وبمشاركة عدد 200 مشارك من 8 هيئات -أندية ومراكز شباب- تم تنفيذ برنامج مهرجان الابيض حيث تم إستقبال الفرق المشاركة وتحيه العلم ثم توزيع المشاركين على مجموعات العمل المختلفة على مدار اليوم استكمالاً لمهرجان الابيض وبمشاركة أعضاء فرق مجموعات :

- ابوقير الكشفية البحرية والإرشادية

- الانتصار الكشفية والإرشادية

- الكواكب الكشفية والإرشادية

- الاتحاد السكندري

- المخيم الكشفية والإرشادية

- المركز الاعلامي لمجموعة أليكس الكشفية والإرشادية الصفوة الكشفية والإرشادية و السلام الكشفية والإرشادية .

وفي نهاية اليوم تم تنفيذ حفل السمر والختام وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير للمشاركين وبحضور الكابتن نبيل الشاذلى ضيف شرف المهرجان والأستاذة حنان علوان مدير عام الشباب والأستاذة سماح ابو طالب مدير فرع الجمرك مع لفيف من رؤساء جمعيات الكشافة البحرية والجوالة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمركز والسادة الزملاء بالمركز بهدف الارتقاء بمهارات الجوالين من خلال تنمية معارفهم ، وتفعيل دور الجوالين في المجتمع لتحقيق شعار الجوالة والخدمة العامة و إكساب الجوالين القيم والمثل العليا وزيادة روح التعارف وتبادل الخبرات ،التعريف بأهمية التقاليد في الحركة الكشفية وأهمية العمل من خلال الطريقة الكشفية .

يأتي ذلك في اطار توجيهات الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالأنشطة الكشفية