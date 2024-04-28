مباراة ودية ومحاضرة فيديو.. كواليس مران الأهلي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - واصل فريق الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش، بعد الفوز على مازيمبي والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمس الجمعة.

وعقد المدير الفني، مارسيل كولر، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض التفاصيل الفنية عن مواجهة مازيمبي الكونغولي.

وخاض اللاعبون المشاركون في لقاء الأمس مرانا استشفائيا وبدنيا خفيفا في "الجيم"، تحت إشراف مخطط الأحمال أندريس إندويا.

وأدى بقية اللاعبين بمشاركة عدد من لاعبي قطاع الناشئين مباراة ودية مصغرة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويلاقي الأهلي نظيره الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب.

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