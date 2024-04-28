"اللي عنده معزة يربطها".. كيف علقت الجماهير على أزمة صلاح وكلوب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة ليفربول ووست هام يونايتد التي أقيمت اليوم السبت، مشادة كلامية بين محمد صلاح ويورجن كلوب مدرب الريدز.

وعلق الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أزمة المدرب الألماني واللاعب المصري، حيث كتب أحدهم: "صلاح لازم يستوعب إن اللي صنع منه اليوم لاعب ممتاز واسم كبير هو يورجن كلوب"، وأضاف آخر: "صلاح عمل نفسه بنفسه ومفيش حد ليه فضل عليه".

ومن جانبه علق شخص: "اللي ما يعجبه يرجع يتابع دوري الإبل تاني عمهم صلاح حر يعمل اللي يعمله واللي عنده معزة يربطها".

وكان رأي أحد الجماهير: "صلاح لاعب عظيم و كلوب مدرب متفرد، والاثنين أضافوا لبعض، عادي الخناقات بتحصل في العائلة الواحدة".

الجدير بالذكر، تعادل ليفربول مع نظيره وست هام يونايتد بنتيجة 2-2، ضمن مواجهات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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