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صلاح: لو فكر لاعبو الزمالك في الجمهور سيعودون بالانتصار من غانا

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ياسر رشاد - القاهرة - شدد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق لاعبي الأبيض على أهمية التركيز في مباراتهم أمام دريمز الغاني ، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يلتقي الزمالك مع دريمز الغاني، مساء اليوم الأحد، على ملعب بابا يارا، في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2023-2024.

أضاف محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، على قناة المحور: "متفائل بمباراة الزمالك أمام دريمز الغاني، والمباراة ستكون صعبة على الفريقين، ولكن اسم الزمالك وتاريخه كبير".

وواصل: "جماهير الزمالك تستحق الفرح، ولو قام اللاعبين بالتفكير في الجمهور سيعودون بالانتصار من غانا".

وأشار : "اللاعبين في حالة تركيز كبيرة، وهو ما تعكسه تصريحاتهم خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، ولابد وأن يضع جوميز التشكيل الأمثل الذي يعرفه الجميع".

وأختتم: "قادرون على التأهل من غانا، وهناك روح وإصرار كبير من الجميع داخل الزمالك على التأهل لنهائي الكونفدرالية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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