غالي : غرفة ملابس الأهلي مستقرة وأحد أسباب الفوز بالبطولات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن الجيل الحالي من المنتخب الوطني وأن الجيل السابق كان يشهد كثرة في عدد اللاعبين المتألقين وكانت المنافسة أكبر.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc أن هناك من صنع أرقام مرعبة ولكن يبقى الجيل القديم مليئا بالنجوم ، وكان هناك أسماء كبيرة في كل المراكز.

وأضاف : في فترة معينة كانت هناك ظروف صعبة بسبب توقف النشاط الرياضي وأغلب اللاعبين بالاهلي وقتها كان عليهم التزامات مالية وكان لابد من محاولة مساعدتهم حتى لا تؤثر هذه الأزمات على تركيزهم بالملعب.

وأشار إلى أن هناك سيطرة على غرفة الملابس داخل النادي الأهلي وهو أحد أهم أسباب تحقيق البطولات خلال الفترة الماضية.