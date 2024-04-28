حسام غالي : شرف لي أن اكون رئيس الأهلي يوما ما واتمناها

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسام غالي أن الحاجة الوحيدة الذي خطط لها في حياته هي الكرة وكان يرغب في الوصول إلي أقصي أمر فيها ، مؤكدا أنه لايخطط لأي أمر آخر .

واضاف حسام غالي في تصريحات عبر برنامج الكابتن علي قناة dmc أنه الآن عضو مجلس إدارة ولا يخطط لأي أمر آخر وكان من الممكن أن يكون مميز أيضا في الأمور الفنية لو عمل في هذا المجال وأنه شرف له أن يكون رئيس نادي الاهلي في يوم من الايام واكيد أتمناها .

وعلق علي لقطة الكوبري لجوارديولا بأنه لم يكن يعرف أنه سيصبح افضل مدرب في العالم مداعبا أن الكوبري ده خلاه افضل مدرب في العالم .