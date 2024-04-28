كل ما يخص مباراة الزمالك ضد دريمز في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين من دون أهداف في المباراة التي لعبت على استاد القاهرة الدولي.

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ويسعى الفريق الأبيض للفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة أو التعادل إيجابيًا من أجل حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية من البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ودريمز الغاني في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت غانا، على ملعب بابا يارا في كوماسي.

وتذاع مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني عبر قناة بي إن سبورتس 6 بتعليق المصري علي محمد علي.

ويرغب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التأهل للمباراة النهائية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتتويج باللقب، خاصة بعد أن توج بها الأبيض عام 2019.

ويغيب عن الفريق الأبيض في مباراة اليوم تسع لاعبين وهم عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر لعدم القيد الإفريقي.

كما يغيب محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود الونش ومحمد صبحي ومحمد عبد الشافي وروقا وأوباما بسبب الإصابة ولأسباب فنية.