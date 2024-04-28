اتحاد الكرة يحقق.. تطورات جديدة في أزمة حسين الشحات والشيبي

وصل قبل قليل الدولي المغربي محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى اتحاد الكرة قبل قليل، وذلك من أجل التحقيق معه في شكواه ضد حسين الشحات.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد طلبت حضور الشيبي للتحقيق معه في شكواه ضد الشحات في مرتين من قبل لكنه لم يحضر فيهما.

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وكان الشيبي قد تقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات في القضاء المصري، حيث تم تحديد جلسة لنجم الاهلي يوم 18 إبريل الماضي ولم يحضر أحد منهما.

وأصدرت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك قرارًا بتأجيل أولى جلسات محاكمة الشحات، حيث تم تحديد جلسة لها يوم 9 مايو المقبل.

وطلب دفاع حسين الشحات استدعاء عدد من الشهود إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهم منهم عدد من لاعبي الاهلي وهم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمد مجدي قفشة وسيد عبد الحفيظ، بالإضافة إلى طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الفريقين.

وكان النادي الاهلي قد طلب من اتحاد الكرة ضرورة اطلاعه على آخر المستجدات، خاصة بعد شكوى لاعب بيراميدز لنجم الأحمر في القضاء المصري؛ وهو الأمر الذي يخالف لوائح اتحاد الكرة والفيفا.